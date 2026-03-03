Студенты Подмосковья смогут подтвердить льготу в электричках через MAX

Студенты в Подмосковье с 1 марта могут подтверждать право на льготный проезд в пригородных поездах с помощью цифрового ID в мессенджере MAX. Сервис доступен пассажирам Центральной пригородной пассажирской компании и позволяет отказаться от бумажных документов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

ЦППК запустила новый этап цифровизации пригородных перевозок. Теперь при покупке билета достаточно предъявить QR-код в разделе «Цифровой ID» профиля мессенджера MAX. Кассир сканирует код и получает подтверждение льготного статуса пассажира.

Проект реализован ЦППК совместно с министерством транспорта РФ. Сервис работает во всех регионах присутствия компании, включая Москву и Московскую, Калужскую, Тульскую, Владимирскую, Рязанскую, Смоленскую и Курскую области.

Перед запуском для кассиров и кассиров-контролеров провели инструктаж по новым правилам проверки льгот. Технология интегрирована с «Госуслугами», поэтому сотрудники могут использовать как стационарные сканеры, так и смартфоны.

Персональные данные пассажиров защищены: при считывании QR-кода отображается только информация о подтверждении статуса студента без раскрытия дополнительных сведений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.