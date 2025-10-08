Строительство выезда из деревни Юрлово в Химках завершено на 70%

В Химках продолжаются работы по строительству нового выезда из деревни Юрлово. Дорожники уже приступили к укладке асфальта. Общая готовность объекта составляет 70%, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На большей части участка специалисты обустроили дренажные системы, установили бортового камня и завершают монтаж систем наружного освещения.

«Новый выезд соединит Пятницкое шоссе с его будущим дублером. Это улучшит транспортную доступность жилых районов рядом с шоссе и обеспечит проезды без пробок по новому направлению», — отметила глава Химок Елена Землякова в своем телеграм-канале.

Специалисты проведут реконструкцию участка Пятницкого шоссе протяженностью 700 метров, а также построят новую четырехполосную дорогу протяженностью 1,5 километра от нового направления Пятницкого шоссе до существующего вдоль деревни Федоровка.

Открытие движения по новому выезду запланировано в конце этого года.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.