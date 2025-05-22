Строительство подземного перехода завершится в Люберцах в 2025 году

В городском округе Люберцы в рамках реконструкции Октябрьского проспекта в III квартале 2025 года завершится строительство подземного перехода на улице Красная. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В настоящее время в подземном пешеходном переходе на улице Красная завершаются отделочные работы и обустройство подходов к переходу. Также в рамках мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения проводится монтаж перильных ограждений вблизи пешеходных переходов», — отметил руководитель управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации Иван Игнатов.

Он добавил, что общая длина нового подземного перехода составит более 93 м. Планируемый срок сдачи объекта — III квартал 2025 года.

«Также продолжаются работы по строительству нового подземного пешеходного перехода на улице Смирновская с выходами на четыре стороны. В настоящее время завершается переустройство коммуникаций», — уточнил Игнатов.

Общая длина подземного перехода на Смирновской составит более 63 м.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.