Стоимость проезда в поездах на Ленинградском направлении изменится с 1 июня

С 1 июня проиндексируют тарифы на проезд в пригородных поездах город Москва и Московская область. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основание:

постановление правительства Москвы от 20 мая 2025 г. № 1158-ПП

распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 26.05.2025 г. N° 113-Р.

Индексация стоимости на проезд в пригородных поездах 6000-й и 7000-й категории увеличится как на разовый проездной документ, так и на абонементные проездные документы. Пригородный ЖД тариф станет дифференцированным и будет зависеть от количества пересеченных зон.

Это поможет сделать общественный транспорт более современным, а ваши поездки в нем — комфортнее и безопаснее.

Без изменений останутся бесплатные пересадки на метро, МЦК или МЦД в течение 90 минут, а на некоторых маршрутах МЦД — в течение 120 минут.

Ознакомиться с новыми тарифами можно: на информационных стендах станций полигона деятельности АО «МТ ППК» на сайте компании в разделе «Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.