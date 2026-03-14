Стоимость проезда по МСД проиндексировали 14 марта

С 14 марта стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) в критически загруженные часы по будням проиндексировали на 2 рубля и теперь она составляет 15 рублей за участок. При этом проезд в выходные и праздники остается бесплатным. Об этом ранее сообщалось в канале департамента транспорта Москвы в MAX.

Индексация тарифа произошла только в критически загруженные периоды в будние дни: с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00, в которые проезд подлежит оплате. Это продолжит делать поездку по МСД прогнозируемой, быстрой и предсказуемой по времени. В остальное время – 70% времени суток в рабочие дни, а также в выходные и праздники – проезд бесплатный. Стоимость транзитного проезда – 950 рублей – не изменилась.

В пользу автомобилистов проезд по конкретному участку МСД считается платным, только если автомобиль въехал и выехал с участка в платное время. Например, проезд по участку бесплатный, если автомобиль заехал на него в 6:55, а выехал в 7:30 или заехал на участок в 10:55, а выехал в 11:30.

Для машин оперативных служб и почты, коммунальной техники, городского транспорта, школьных автобусов, а также автомобилей такси с лицензией Москвы и Московской области проезд по МСД бесплатный всегда.

Стоимость всех совершенных за сутки проездов по МСД суммируется, после чего в течение 5 дней выставляется единый платеж за все проезды по трассе за день. Оплачивать проезд рекомендуется только через официальные ресурсы: на сайте msd.mos.ru, через приложение «Парковки России», на Госуслугах, в приложениях «Яндекс Карты», «Навигатор» и «2ГИС», а также в приложениях банков, где указаны данные об автомобиле.

МСД – самый протяженный в РФ скоростной диаметр, его длина 68 км. Он соединяет 10 крупнейших вылетных магистралей, связывает районы Москвы и области. На диаметре расположены удобные транспортные развязки, которые обеспечивают разгрузку Садового кольца, ТТК и МКАД, а также улучшают транспортную доступность 48 столичных районов, где проживает свыше 4,5 млн москвичей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.