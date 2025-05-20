Стоимость проезда на городском транспорте Москвы скорректируют с 1 июня

С 1 июня 2025 года стоимость билетов на проезд в городском транспорте Москвы будет скорректирована в среднем на 5% в целях компенсации растущих расходов перевозчиков на топливо, электроэнергию, запасные части и другие необходимые материалы, передает пресс-служба Дептранса столицы.

С 2011 года изменение тарифов на проезд в столице существенно ниже уровня инфляции. Сами тарифы являются одними из самых доступных среди крупных городов России, несмотря на то что именно в столице пассажиры городского транспорта совершают самые длинные и мультимодальные поездки.

Стоимость разовой поездки на метро, МЦК, МЦД на территории Москвы, наземном городском пассажирском транспорте по билету «Кошелек» на карте «Тройка» составит 67 рублей вместо 63 рублей, а в пригороде — 90 рублей вместо 84.

Стоимость поездок по иным билетам по тарифу «Кошелек», «Единым» с лимитом и при оплате банковской картой изменится на 4–6 рублей.

При этом стоимость разовой поездки по биометрии составит 63 рубля, что на 4 рубля меньше, чем по билету «Кошелек» и на 11 рублей меньше, чем при оплате банковской картой. Таким образом, оплата по биометрии вот уже четвертый год остается самым выгодным способом оплаты проезда, которым пользуются более 400 тыс. пассажиров.

Пересадки с маршрута на маршрут наземного транспорта, а также между рельсовыми видами транспорта будут по-прежнему бесплатными. При поездках с использованием нескольких видов транспорта наиболее выгодным останется тариф «90 минут». Стоимость проездных билетов без лимита поездок на 30, 90 и 365 дней остается одной из самых низких среди российских городов-миллионников.

Кроме того, с 1 июня в столице изменится стоимость перемещения и хранения транспортных средств, при этом она останется ниже фактических затрат города на эвакуацию. Также на 2 руб. (с 5 до 7 руб. за участок) будет проиндексирована стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы. Проезд остается бесплатным 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники. Стоимость транзитного проезда не меняется.

Средства, полученные от индексации тарифов, направляются на обеспечение качественной и надежной работы городского транспорта, дальнейшее обновление инфраструктуры, развитие пассажирских сервисов и билетной системы. Начиная с 2010 года количество станций метро в Москве выросло более чем в 1,6 раза (до 302 — вместе с МЦК), запущены четыре Московских центральных диаметра, строятся новые и реконструируются существующие трамвайные линии.