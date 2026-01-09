«Стоим 8 часов»: циклон «Фрэнсис» парализовал движение в Москве и области

Циклон «Фрэнсис» фактически заблокировал въезд в Москву, что привело к образованию многокилометровых пробок на федеральных трассах, где сотни водителей стоят в ожидании уже более 8 часов. Огромные грузовики застряли в снегу, перекрыв движение, сообщает Baza .

В связи с тяжелыми погодными условиями ограничено движение на участке трассы М‑8 от 111 до 134 километра в Ярославской области. В ближайшее время здесь будет организован пункт обогрева у поста ГИБДД на 132 км.

Тем временем, столица продолжает покрываться снегом. Около 130 тыс. человек и 15 тыс. единиц техники работают над устранением последствий снегопада.

В некоторых районах жители выходят на помощь коммунальным службам, а автомобилисты пытаются найти свои машины в сугробах. В сети появились объявления от тех, кто предлагает услуги по раскопке автомобилей за деньги, стоимость которых начинается от 3 тыс. рублей.

Синоптики предупреждают, что после ухода циклона «Фрэнсис» в столичном регионе ожидаются морозы. В ночь на вторник, 13 января, температуры в Москве и области могут упасть до минус 23 градусов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.