Стало известно значение красно-синих мигалок на столбах в России

В последнее время вдоль пригородных магистралей автомобилистам встречаются конструкции с красными и синими проблесковыми маяками, закрепленными на опорах. Красно-синие маяки, как правило, монтируют на ЛЭП или на специально установленных стойках. В светлое время суток они выделяются своей формой и расцветкой, а с наступлением темноты автоматически включается подсветка. Зачем нужны эти приборы, рассказал «Царьград» .

Вопреки распространенному заблуждению, эти мигалки не скрывают камеры контроля дорожного движения. Хотя последние могут находиться где-то поблизости. Красно-синие маячки — это так называемые «шериф-балки», впервые появившиеся за пределами Российской Федерации.

Зачастую их устанавливают в районах с повышенной аварийностью, в локациях, где водители часто превышают допустимую скорость. Поскольку традиционно красно-синие проблесковые маячки используются на машинах ГИБДД, большинство водителей рефлекторно сбрасывают скорость при виде огоньков и стараются ехать более осмотрительно — во избежание штрафа.

Однако красно-синие маячки не являются дорожным знаком, предписывающим какие-либо действия или вводящим ограничения. Также это не спецсигнал автомобиля, дающий приоритет в движении. Функция мигалки — предупредить о потенциальной опасности. Другие значения в эти устройства не заложены. Поэтому нередко водители, регулярно сталкивающиеся с такими сигналами, со временем перестают обращать на них внимание, что также не противоречит ПДД.

