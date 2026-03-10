Стало известно, сколько россияне готовы потратить на летние шины для авто

Опрос российских автолюбителей показал, что они готовы потратить на летние шины в среднем 25 тыс. рублей, и почти каждый второй хотя бы раз покупал их в ресейле, сообщила РИАМО пресс-служба «Авито».

52% респондентов обычно меняют шины в апреле, когда устанавливается стабильно теплая погода. Еще 19% делают это в марте —чаще всего это жители Южного и Северо-Кавказского федерального округов (по 42%). 17% «переобувают» авто в мае — это в основном жители Дальневосточного и Уральского федерального округов (32 и 31% соответственно). На всесезонной резине ездят 6% россиян —в основном жители южных регионов (9%).

Меняют шины на автомобиле в основном в сетевом шиномонтаже или спецсервисе (36%). 26% опрошенных обращается к частным мастерам, причем чаще им доверяют женщины (29% против 24% мужчин). 19% производят замену сами — чаще мужчины (23% против 14% женщин). Еще 11% пользуются услугами выездного шиномонтажа — чаще это молодежь 18-24 и 25-34 лет (14% и 15% соответственно). Они также активнее обращаются к официальным дилерам (9% против 7% в среднем).

Ненужные шины 33% россиян в основном продают на платформах объявлений, причем чаще так делают женщины (36% против 31% мужчин). 24% автолюбителей просто хранят их в гараже или кладовке «на всякий случай», а 18% используют для хознужд. Еще 17% отдают шины бесплатно, а 11% сдают в переработку — так чаще поступает молодежь 18-24 лет (18%). Еще молодые люди чаще отдают шины в трейд-ин для покупки новых со скидкой (15% против 11% в среднем).

При этом почти половина россиян (43%) хотя бы раз покупали шины в ресейле. Из них 23% делали это неоднократно. А еще 23% рассматривают для себя такой сценарий в будущем. Лучше всего к ресейлу относится молодежь 18-24 лет — среди них почти две трети (63%) опрошенных покупали шины «с рук».

Потратить на комплект летней резины россияне в среднем готовы 25 тыс. рублей. 46% опрошенных хотели бы уложиться в 20 тыс. рублей, из них 15% — в 10 тыс. рублей. Еще 30% готовы потратить от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, 11% — от 40 тыс. до 60 тыс. рублей, а 4% — еще больше. В основном это молодежь 18-24 лет (8%).

Среди брендов россияне в основном предпочитают европейские — Pirelli, Continental, Michelin, Nokian Tyres (34%). Далее идут японские — Bridgestone и Yokohama (31%). На третьем месте — российские по типу КАМА и Cordiant (30%). Корейские бренды предпочитают 19% респондентов, китайские — 10%. А 15% признались, что вообще не обращают внимание на бренд. Чаще это люди старше 55 лет (20-21%).

