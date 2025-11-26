Стало известно, сколько хакерских атак на инфраструктуру РЖД отразили в 2025 г

Чаркин: РЖД отразили 2,5 млн атак хакеров на свою инфраструктуру в 2025 году

На V конгрессе молодых ученых заместитель главы РЖД Евгений Чаркин заявил, что в 2025 году инфраструктура компании подверглась более чем 2,5 млн хакерских атак, сообщает «Царьград» .

«Могу сказать, что „Российские железные дороги“ в год отражают свыше 2,5 млн атак на нашу инфраструктуру, что, конечно, является очень серьезным фактором, с которым нам приходится работать», — подчеркнул Чаркин.

Ранее Чаркин указывал на эволюцию методов кибератак, направленных на онлайн-сервисы холдинга. По его словам, РЖД сотрудничает с Роскомнадзором и операторами связи с целью защиты своих информационных ресурсов.

В октябре текущего года глава РЖД Олег Белозеров уточнил, что за первые 8 месяцев 2025 года было зафиксировано 2,5 млн попыток взлома информационных ресурсов компании.

