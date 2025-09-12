Стало известно, почему в Москве закрыли движение сразу на нескольких улицах

сегодня в 20:53

В Москве ограничили движение на нескольких улицах из-за ремонта дороги

На двух участках Москвы временно перекрыто автомобильное движение в связи с проведением работ по замене асфальтового покрытия. О временных трудностях автомобилистов предупредили в столичном Дептрансе .

Ограничения действуют на улице Крылатская, а также на участке улицы Нижние Мневники от Ярцевской улицы до Нового Карамышевского моста.

Автомобилистам рекомендуют быть внимательными и использовать альтернативные пути объезда, среди которых проспект Маршала Жукова.

Движение на участках возобновят после того, как дорожные работы будут завершены.

