Стало известно, почему в Москве закрыли движение сразу на нескольких улицах
В Москве ограничили движение на нескольких улицах из-за ремонта дороги
На двух участках Москвы временно перекрыто автомобильное движение в связи с проведением работ по замене асфальтового покрытия. О временных трудностях автомобилистов предупредили в столичном Дептрансе.
Ограничения действуют на улице Крылатская, а также на участке улицы Нижние Мневники от Ярцевской улицы до Нового Карамышевского моста.
Автомобилистам рекомендуют быть внимательными и использовать альтернативные пути объезда, среди которых проспект Маршала Жукова.
Движение на участках возобновят после того, как дорожные работы будут завершены.
