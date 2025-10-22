Стало известно, почему разбавление топлива может привести к поломкам двигателя

Глава Союза автосервисов России Юрий Валько сообщил, что на некоторых российских АЗС начали разбавлять бензин для сдерживания цен, что может привести к серьезным проблемам с двигателем, сообщает «Вечерняя Москва» .

Валько рассказал, что на ряде автозаправочных станций в России стали разбавлять бензин с помощью различных добавок, чтобы изменить октановое число и удерживать цены на топливо. По его словам, такие действия могут негативно сказаться на работе двигателя.

Автоэксперт Владимир Бахарев отметил, что использование разбавленного бензина крайне опасно для автомобиля.

«Это может обернуться большой бедой. Но все зависит от того, чем именно разбавляют бензин. Если используется гигроскопичная жидкость, это может привести к серьезным проблемам с двигателем», — пояснил Бахарев.

При этом эксперт выразил сомнения в массовом характере подобных нарушений. Независимый автоэксперт Дмитрий Попов также считает, что крупные сети вряд ли пойдут на такие махинации, поскольку это грозит потерей доверия клиентов и репутации. По его словам, разбавить бензин в больших объемах сложно, а выгода от этого минимальна.

«Может быть, небольшие заправки и занимаются этим, но делают это на свой страх и риск», — добавил Попов.

Эксперты напомнили, что снижение октанового числа топлива может привести к негативным последствиям для двигателя, включая стуки поршневых пальцев, потерю мощности и угрозу безопасности. Кроме того, неправильная заправка, например, дизелем вместо бензина, также может вызвать серьезные поломки автомобиля.

