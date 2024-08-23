К концу 2024 года завершат укладку асфальта до поселка Ноглики

В течение трех лет дорожные службы обновили 150 километров автотрассы А-393 «Южно-Сахалинск — Ноглики». Из них 90 километров уже заасфальтированы. На всем протяжении трассы асфальтированное покрытие будет к 2026 году, сообщает «АБН24».

Ожидается, что к концу 2024 года укладка асфальта до населенного пункта Ноглики будет завершена.

«Одна из главных задач — обеспечить трассу А-393 Южно-Сахалинск — Оха асфальтобетонным покрытием на всем ее протяжении», — подчеркнул руководитель Росавтодора Роман Новиков.

По его словам, это позволит сократить время в пути от Южно-Сахалинска до Охи на пять часов.

Автомобильная трасса А-393 играет важную роль в транспортной системе восточного побережья острова Сахалин. Эта дорога связывает восемь крупных населенных пунктов. Общая ее длина составляет 834 километра, из которых 202 километра до 2021 года были с грунтовым покрытием.

Три года назад данный маршрут получил федеральный статус, после чего стартовали масштабные ремонтные работы. На текущий момент уровень транспортно-эксплуатационного состояния дороги возрос до 71,8%, что позволило сократить время в пути между Южно-Сахалинском и Охой на три часа.

Второй отрезок дороги от Ноглики до Охи признан одним из самых сложных. Это связано с особенностями геологических условий. Таким образом, строительство будет разбито на два этапа. Для укрепления дорожного покрытия первоначально будет осуществлена стабилизация почвы с использованием ресайклера.