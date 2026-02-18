Стало известно, как будет работать общественный транспорт Подмосковья 23 февраля
Фото - © Минтранс Подмосковья
В преддверии Дня защитника Отечества Минтранс Подмосковья рассказал, как будет работать общественный транспорт в праздничные дни.
В праздничный день на маршрутах региона будут работать более 6 тысяч автобусов, из них 4,5 тысяч транспортных средств на маршрутах Мострансавто. Так, 23 февраля, автобусы будут следовать по расписанию воскресенья.
Пригородные электропоезда ЦППК и МТППК в предпраздничные и праздничные дни также будут курсировать по специальному графику: 20 февраля — по расписанию пятницы, 21 и 22 февраля — по расписанию субботы, а 23 февраля — по расписанию воскресенья.
Кроме того, для пассажиров ЦППК назначены дополнительные фирменные экспрессы.
21 февраля:
№ 7007/7008 Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1;
№ 7184 Нара — Москва (Киевский вокзал).
21–23 февраля:
№ 7031 Москва (Курский вокзал) — Тула-1 Курская;
№ 7030 Москва (Курский вокзал) — Тула-1 Курская.
23 февраля:
№ 7079/7080 Владимир — Москва (Площадь трех вокзалов).
24 февраля:
№ 7021 Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал).
21 и 23 февраля:
№ 7023/7024 Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал).
Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья в нашем официальном канале в MAX.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.
«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.