Стало известно, как будет работать общественный транспорт Подмосковья 23 февраля

В преддверии Дня защитника Отечества Минтранс Подмосковья рассказал, как будет работать общественный транспорт в праздничные дни.

В праздничный день на маршрутах региона будут работать более 6 тысяч автобусов, из них 4,5 тысяч транспортных средств на маршрутах Мострансавто. Так, 23 февраля, автобусы будут следовать по расписанию воскресенья.

Пригородные электропоезда ЦППК и МТППК в предпраздничные и праздничные дни также будут курсировать по специальному графику: 20 февраля — по расписанию пятницы, 21 и 22 февраля — по расписанию субботы, а 23 февраля — по расписанию воскресенья.

Кроме того, для пассажиров ЦППК назначены дополнительные фирменные экспрессы.

21 февраля:

№ 7007/7008 Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1;

№ 7184 Нара — Москва (Киевский вокзал).

21–23 февраля:

№ 7031 Москва (Курский вокзал) — Тула-1 Курская;

№ 7030 Москва (Курский вокзал) — Тула-1 Курская.

23 февраля:

№ 7079/7080 Владимир — Москва (Площадь трех вокзалов).

24 февраля:

№ 7021 Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал).

21 и 23 февраля:

№ 7023/7024 Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.