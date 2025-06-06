Стало известно, где следить за расписанием петербургских автобусов в пригород

В Комтрансе ответили, как следить за новым расписанием пригородных петербургских автобусов, изменившимся с 1 июня, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Известно, что летнее расписание будет актуально до 31 августа. Были отменены школьные рейсовые автобусы, а среди маршрутов к местам летнего отдыха появились дополнительные автобусы.

«Скорость тоже увеличилась. Если раньше маршрут 552-го занимал 26 минут, то теперь 21-23. Уменьшили время отстоя и сделали дополнительные рейсы», — рассказал зампред комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.

Однако оповещение об изменившемся расписании было выложено только на сайте «Организатора перевозок», а также в его Telegram--канале и паблике в соцсети. Среди пассажиров, просидевших в ожидании на остановках 1 июня, подписчиков оказалось мало. Как итог, свою злость граждане высказывали водителям.

В пресс-службе комитета по транспорту ответили, что для получения оперативной информации обо всех изменениях работы маршрутов можно подписаться на бот в Telegram. Также там добавили, что в момент изменения расписания 1 июня в замене нуждались 1150 единиц информационного оснащения.

Расписание автобусов на сайте «Яндекса» до сих пор не обновилось, хотя ранее все обновления вводились без задержек. Причину сложившейся ситуации «Яндекс» пока не назвал.