Спустя 7 часов россияне смогли улететь из Москвы в Анталью рейсом Azur Air

сегодня в 11:09

Azur Air объяснила задержку вылета в Анталью из Москвы заменой самолета

Авиаперевозчик Azur Air в срочном порядке менял самолет, который должен был вылететь в 03:15 в турецкую Анталью, но в последний момент в нем обнаружили неисправности. Воздушное судно пришлось менять, но на его подготовку потребовалось время, сообщает SHOT .

Российские туристы смогли отправиться улететь в Турцию спустя семь часов. По словам авиакомпании, столько времени потребовалось специалистам, чтобы подготовить к перелету резервный борт.

«На время ожидания рейса пассажирам предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами», — сообщили в Azur Air.

Ранее россияне ждали несколько часов вылета в Москву из Антальи. Авиакомпания заявила, что рейс задержали из-за дополнительного досмотра и дозаправки.