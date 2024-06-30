Спустя 7 часов россияне смогли улететь из Москвы в Анталью рейсом Azur Air
Azur Air объяснила задержку вылета в Анталью из Москвы заменой самолета
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Авиаперевозчик Azur Air в срочном порядке менял самолет, который должен был вылететь в 03:15 в турецкую Анталью, но в последний момент в нем обнаружили неисправности. Воздушное судно пришлось менять, но на его подготовку потребовалось время, сообщает SHOT.
Российские туристы смогли отправиться улететь в Турцию спустя семь часов. По словам авиакомпании, столько времени потребовалось специалистам, чтобы подготовить к перелету резервный борт.
«На время ожидания рейса пассажирам предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами», — сообщили в Azur Air.
Ранее россияне ждали несколько часов вылета в Москву из Антальи. Авиакомпания заявила, что рейс задержали из-за дополнительного досмотра и дозаправки.