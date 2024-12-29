Специалисты проверили досрочно открытый мост через реку Молодильню в Истре

В середине декабря на месяц раньше срока было открыто движение по новому мосту через реку Молодильню в районе деревни Троица городского округа Истра. В воскресенье на объект с проверкой приехал зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Гержик пообщался с жителями из близлежащих деревень, проверил, как работает мост и оценил качество строительства.

«Движение на мосту открыли 20 декабря. В апреле этого года из-за поднявшегося уровня воды и размытия грунта произошло обрушение старого моста. И уже в декабре жители поехали по новому мосту. Сейчас благодаря сооружению жители деревень Троица, Часовня и Гордово и многочисленных СНТ смогут беспрепятственно выехать из деревень в сторону Новорижского шоссе», — отметил зампред правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры области.

Фото - © Сергей Олексюк

Длина нового двухполосного моста — около 90 м вместе с подходами. Пока его возводили, для жителей сделали два альтернативных проезда — около старого моста обустроили временную дорогу, а еще проезд через территорию ДНП «Истринские холмы». В ближайшее время данные дороги ликвидируют.

Новый мост в составе действующей автомобильной дороги — это единственный подъезд к деревням Гордово, Часовня и коттеджному поселку «Истринские холмы».

«Когда мост оказался разрушен, нам пришлось тратить много времени на объезд, это было очень неудобно. Сейчас здесь возродили окружающую красоту и сделали все для нашего удобства», — поделилась местная жительница Нина.

Фото - © Сергей Олексюк

Для удобства и безопасности местных жителей на мосту сделали пешеходную зону. Строителям еще нужно закончить работы по берегоукреплению и монтажу спецсооружений, препятствующих размытию моста в период паводков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что уже 12 лет под руководством президента в Московской агломерации ведется масштабная работа по модернизации дорожной сети.

«Это касается и вылетных магистралей, и железнодорожных переездов, без которых жизнь в Подмосковье, с учетом интенсивного движения, была бы фактически парализована», — подчеркнул глава региона.