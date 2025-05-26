Специалисты отремонтировали ограждения на дорогах в 8 округах Подмосковья

Восстановили ограждения на дорогах в черте городов: ул. Первомайской в Истре и ул. Парковой в Подольске. Также ремонтные работы провели на дорогах в малых населенных пунктах: Осташковском шоссе в поселке Жостово г. о. Мытищи, 76-м км Каширского шоссе в Ступине, ул. Первомайской в поселке Мисайлово Ленинского округа и на дорогах в деревне Гришенки г. о. Чехов и деревне Немцово г. о. Домодедово. Еще дорожники в Дмитровском округе отремонтировали ограждения на дороге в селе Внуково и на ул. Профессиональной в черте города Дмитрова.

«Ограждения монтируются для повышения безопасности и снижения вероятности ДТП — разделяют проезжую и пешеходную части, а также разделяют транспортные потоки, чтобы минимизировать съезды с дороги и выезд на встречную полосу», — пояснили в ведомстве.

В ведомстве отметили, что обследование элементов, влияющих на безопасность дорожного движения, проводится регулярно. При необходимости специалисты «Мосавтодора» проводят их ремонт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.