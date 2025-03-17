Специалисты отремонтировали дорожные знаки в 10 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали и восстановили выцветшие, поврежденные и отсутствующие дорожные знаки на 12 региональных дорогах в десяти округах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Дорожники привели в нормативное состояние знаки на дорогах в черте городов: ул. Грузовой в Пущине, ул. Девичье Поле в Коломне, ул. Дмитрия Благоева в Зарайске, ул. Гагарина в Жуковском, ул. Электрификации в Раменском, ул. Клемента Готвальда в Подольске.

Ремонт знаков провели и в малых населенных пунктах: ул. Загорской в СНТ Дмитровский Дмитровского округа, ул. Березовой в деревне Жеребятьево округа Домодедово и ул. Липовой в поселке ВНИИССОК Одинцовского округа, а также в Пушкинском округе: на ул. 1-й Станционной в рабочем поселке Правдинский, на ул. Шоссейной в дачном поселке Зеленоградский и на дороге в деревне Зимогорье.

Отсутствующий или поврежденный знак несёт в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии, поэтому ремонт проводится оперативно и своевременно, добавили в ведомстве.

Обследование дорожной сети проводится сотрудниками «Мосавтодора» еженедельно, особое внимание уделяется элементам, влияющим на безопасность дорожного движения: светофорам, ограждениям, искусственным неровностям, светофорам и линиям освещения, и при необходимости проводят их ремонт.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.