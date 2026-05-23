Специалисты «Мосавтодора» начали ремонт участка Домодедовского шоссе в Подольске

В ночное время специалисты «Мосавтодора» приступили к снятию старого асфальтового покрытия на участке Домодедовского шоссе близ села Покров. Работают дорожной фрезой. Также задействовали самосвал, трактор и поливочную машину. Протяженность работ — 3,2 километра в Подольском округе. Ежедневно по этому участку проезжают порядка 12 тысяч автомобилей.

Чтобы сохранить возможность проезда, дорожники перекрыли только полосу, на которой ведутся работы.

Здесь положат новое асфальтобетонное покрытие. Как отметил прораб Сергей Самбор, для этого используют смесь типа ЩМА-16. Она отличается повышенной износоустойчивостью.

Это уже третья региональная дорога в Подольском округе, которую ремонтируют специалисты «Мосавтодора». Завершены работы на семи километрах дороги близ Гривно и на почти полутора километрах в центре Подольска, на улице Кирова.

Ремонт дорог выполняют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». По информации Министерства транспорта Подмосковья общая протяженность отремонтированных региональных дорог составит 11,5 километров.

В дальнейшем на всех участках нанесут разметку и укрепят обочины. Завершить планируют до осени текущего года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.