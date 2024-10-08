Спасатели Подмосковья помогли участнику ДТП на легковом автомобиле

В понедельник, 7 октября, работники 271-й пожарно-спасательной части территориального управления № 13 ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь водителю, пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии в городском округе Ступино, сообщает пресс-служба управления.

Начальник караула Дмитрий Городилов рассказал, что в единую службу экстренных вызовов «Система-112» поступило сообщение о том, что на автомобильной дороге Малино-Ступино машина Volkswagen Passat съехала в кювет, а ее водитель нуждается в помощи.

«Работники противопожарно-спасательной службы оперативно прибыли на место аварии и оценили ситуацию. Специалисты отключили аккумулятор авто, помогли водителю выбраться из машины, оказали ему психологическую помощь и передали сотрудникам скорой помощи. С подозрением на перелом бедра и закрытую черепно-мозговую травму пострадавшего госпитализировали в Ступинскую областную клиническую больницу», — уточнил Дмитрий Городилов.

В Московской области работает Главное управление региональной безопасности, в чьем ведении находятся камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион», помогающей обеспечивать правопорядок. Всего в регионе установлено более 132 тыс. таких камер, они есть на коммерческих и соцобъектах, в транспорте и местах массового скопления людей, на подъездах домов и т. д. С их помощью удается быстро находить преступников и нарушителей общественного порядка, а также оперативно пресекать возможные нарушения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.