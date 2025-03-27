Старовойт: строительство ВСМ Москва — Петербург начнется в середине 2025 года

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) сообщением Москва — Санкт-Петербург стартует в середине 2025 года, заявил министр транспорта Роман Старовойт в ходе правительственного часа в Совфеде. По его словам, в 2024 году уже заключили все финансовые документы, необходимые для начала постройки, сообщает ТАСС .

«С середины 2025 года мы приступаем к строительным работам», — сказал глава Минтранса.

Из Москвы в Петербург будет проложена первая в России высокоскоростная железнодорожная магистраль.

В декабре 2024 года президент России Владимир Путин потребовал исполнить в срок проект ВСМ Москва — Петербург и работать в соответствии с планом.

Первые поезда по ВСМ, которая свяжет две российские столицы, готовились пустить с 1 апреля 2028 года. Ожидается, что новая магистраль также увеличит туристический поток между Москвой и Петербургом.