Совсем скоро: Старовойт назвал дату начала строительства ВСМ Москва — Петербург
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Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) сообщением Москва — Санкт-Петербург стартует в середине 2025 года, заявил министр транспорта Роман Старовойт в ходе правительственного часа в Совфеде. По его словам, в 2024 году уже заключили все финансовые документы, необходимые для начала постройки, сообщает ТАСС.
«С середины 2025 года мы приступаем к строительным работам», — сказал глава Минтранса.
Из Москвы в Петербург будет проложена первая в России высокоскоростная железнодорожная магистраль.
В декабре 2024 года президент России Владимир Путин потребовал исполнить в срок проект ВСМ Москва — Петербург и работать в соответствии с планом.
Первые поезда по ВСМ, которая свяжет две российские столицы, готовились пустить с 1 апреля 2028 года. Ожидается, что новая магистраль также увеличит туристический поток между Москвой и Петербургом.