Железнодорожники столичной магистрали присоединились к экоакции «Зеленая весна-2024», которая стартовала 20 апреля на территории государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Кузьминки-Люблино» и продлится до 30 июня. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В рамках этого экологического марафона добрых дел работники МЖД примут участие в мероприятиях, организованных на муниципальном и региональном уровне, а также проведут свои субботники, на которых высадят более 24 тыс. саженцев деревьев и кустарников.

В предстоящие выходные железнодорожники присоединятся к высадке деревьев в подмосковном Абрамцеве. Здесь располагается знаменитый историко-художественный и литературный музей-заповедник, связанный с именем одного из строителей Ярославского направления МЖД, мецената Саввы Мамонтова.

В 2023 году в рамках акции «Зеленая Весна» работники МЖД убрали более 20 тыс. кв. м городских территорий, ликвидировано 19 свалок, отсортировали более 8 т вторичных отходов, привели в порядок 23 памятных места, посвященных Великой Отечественной войне.

Кроме того, приняли участие в очистке озера в поселке Ходаринка и прибрежной зоны реки Снежеть в Брянской области, берега реки Сейм в Курской области; острова Спировский на реке Волга, пляжей на реке Ока в Алексинском районе.

Всего в 2023 году на субботники вышли более 16 тыс. работников Московской железной дороги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.