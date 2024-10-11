Сотни россиян лишаются авто при обращении в ГАИ из-за новой мошеннической схемы

Сотрудники Госавтоинспекции массово изымают у россиян машины, ввезенные в страну из Казахстана из-за того, что транспортные средства проданы по мошеннической схеме и находятся в розыске в соседней стране, пишет Газета.ru .

В настоящее время пострадали уже порядка 800 человек, которые обратились в ГАИ, чтобы переоформить документы, но узнали, что их честно купленное авто в розыске. Преимущественно жертвами мошенников стали владельцы корейских и японских марок.

«Практически все пострадавшие покупали автомобили в 2023 году, машины были официально оформлены в России с получением электронного паспорта технического средства (ЭПТС) и свидетельства безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Они официально продавались через автосалоны как машины, привезенные из Казахстана по „серому“ или параллельному импорту. Но в феврале 2024 года граждане Казахстана начали массово подавать заявления в полицию о том, что их обманули мошенники», — рассказал руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

Оказалось, что в Казахстане мошенники убедили местных жителей купить машины в кредит за вознаграждение в 2 млн тенге (примерно 400 тыс. рублей) с дальнейшей возможностью купить авто по низкой цене, если их позволят использовать транспортное средство для работы в таксопарках и автопрокатах.

Мошенники вносили 2-3 платежа по кредиту, затем исчезали. Банки Казахстана начали напрямую связываться с владельцами машин. Так выяснилось, что автомобили на самом деле не были задействованы в работе, а их просто перепродали автосалонам в России.

«Все машины до сих пор стоят на учете в Казахстане, они в кредите и числятся в международном розыске. При покупке в России эту информацию проверить нельзя, потому что в Казахстане она предоставляется не по VIN-номеру, а по госномеру машины и номеру свидетельства о регистрации», — пояснил Шелков.

От мошеннической схемы пострадали как жители Казахстана, которые требуют вернуть машины, так и россияне, которым предстоит доказать, что ничего не знали и не могли знать о мошеннической схеме.