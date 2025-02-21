Собянин фразой «вряд ли что-то светит» ответил на идею возвращения Renault

На днях исполнительный директор Renault Лука де Мео заявил, что не исключает сценарий возвращения концерна в Россию. Когда компания еще была представлена на отечественном рынке, ряд ее производственных площадок располагался в Москве.

«Он, может, и не исключает, но вряд ли ему что-то светит», — сказал Собянин, комментируя слова де Мео.

В мае 2022 года мэр Москвы заявлял, что столичный завод Renault перешел в собственность города, и на нем начнут выпускать легковушки от компании «Москвич». Осенью того же года на заводе началась крупноузловая сборка автомобилей. В 2024 году в России выпустили свыше 23 000 «москвичей».