Собянин фразой «вряд ли что-то светит» ответил на идею возвращения Renault
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Автоконцерн Renault вряд ли ждут хорошие перспективы возвращения на российский рынок, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Ранее столичный завод французской автомобилестроительной корпорации перешел в собственность города, сообщает ТАСС.
На днях исполнительный директор Renault Лука де Мео заявил, что не исключает сценарий возвращения концерна в Россию. Когда компания еще была представлена на отечественном рынке, ряд ее производственных площадок располагался в Москве.
«Он, может, и не исключает, но вряд ли ему что-то светит», — сказал Собянин, комментируя слова де Мео.
В мае 2022 года мэр Москвы заявлял, что столичный завод Renault перешел в собственность города, и на нем начнут выпускать легковушки от компании «Москвич». Осенью того же года на заводе началась крупноузловая сборка автомобилей. В 2024 году в России выпустили свыше 23 000 «москвичей».