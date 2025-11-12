«Снять все»: как уберечься от требований нечестного гаишника
Фото - © Михаил Михин / Фотобанк Лори
Юрист в автомобильной сфере Лев Воропаев заявил, что для защиты от вымогающего взятку сотрудника ГИБДД следует тайно снять его камеру, сообщает Газета.ru.
«Если сотрудник ГИБДД требует получения взятки, то первым делом нужно предложить ему продолжить диалог в патрульном автомобиле, поскольку там установлен видеорегистратор, который ведет запись без постороннего вмешательства», — пояснил эксперт.
По его словам, взятку, при этом, ни в коем случае давать нельзя: это уголовное преступление, а если гаишник отказывается идти в патрульную машину, то водитель имеет право обратиться в правоохранительные органы или прокуратуру.
Ранее Воропаев объяснял, что плевок из машины в сторону другого водителя или пешехода также считается преступлением: это расценивают как публичное оскорбление, за него можно получить штраф.
