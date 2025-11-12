«Снять все»: как уберечься от требований нечестного гаишника

Юрист в автомобильной сфере Лев Воропаев заявил, что для защиты от вымогающего взятку сотрудника ГИБДД следует тайно снять его камеру, сообщает Газета.ru .

«Если сотрудник ГИБДД требует получения взятки, то первым делом нужно предложить ему продолжить диалог в патрульном автомобиле, поскольку там установлен видеорегистратор, который ведет запись без постороннего вмешательства», — пояснил эксперт.

По его словам, взятку, при этом, ни в коем случае давать нельзя: это уголовное преступление, а если гаишник отказывается идти в патрульную машину, то водитель имеет право обратиться в правоохранительные органы или прокуратуру.

Ранее Воропаев объяснял, что плевок из машины в сторону другого водителя или пешехода также считается преступлением: это расценивают как публичное оскорбление, за него можно получить штраф.

