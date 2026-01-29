Снег не помеха: в Мытищах продолжают строить путепровод

Несмотря на сложные погодные условия, строительство путепровода на Волковском шоссе продолжается. Чтобы не сбиваться с графика, часть бригады расчищает площадку от снега, в то время как остальные специалисты ведут основные работы.

Сейчас проект перешел к первому этапу: строители сосредоточены на армировании подпорных стен № 2 и № 3. После завершения этих работ бригада приступит к бетонированию их фундаментов. Ежедневно на объекте задействованы 18 человек и 4 единицы техники.

Далее, уже к концу февраля, планируется приступить к армированию самих подпорных стенок. Полностью завершить строительство путепровода на пересечении Волковского шоссе и улицы Мира планируется во втором квартале 2028 года.

Проект, стартовавший в декабре 2025 года, предусматривает не только возведение новой развязки, но и комплексное обновление транспортной инфраструктуры. Протяженность объекта вместе с подъездами и съездами составит около 1,9 км, а движение будет организовано по четырем полосам в бессветофорном режиме. Помимо этого, в рамках проекта будет реконструировано существующее кольцевое пересечение, а также построено два надземных пешеходных перехода. Это позволит перераспределить основные транспортные потоки и значительно улучшить дорожную ситуацию в Мытищах.

