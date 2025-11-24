Служба помощи при ДТП в Подмосковье за неделю помогла участникам более 3 тыс ДТП

На минувшей неделе служба помощи при ДТП центра безопасности дорожного движения Московской области помогла 6 124 водителям. Квалифицированную помощь оказали участникам 3 062 ДТП без пострадавших — на 291 ДТП больше по сравнению с данными прошлой недели, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Участники 1 122 ДТП получили помощь в оформлении аварии в центрах помощи при ДТП, а участники 447 ДТП оформили «Европротоколы» с помощью консультации работников «горячей линии».

«Еще раз напоминаем водителям о том, что необходимо переобуть автомобиль — и не выезжать на летней резине! Это очень опасно и может стать причиной ДТП. Если у вас сломался автомобиль или вы попали в ДТП без пострадавших — не оставайтесь в машине. Покиньте автомобиль, уйдите за пределы проезжей части и только когда вы будете в безопасном месте, обратитесь по номеру 112 — операторы помогут вам и подскажут порядок действий», — отметили в ведомстве.

Служба помощи при ДТП в Подмосковье — единое пространство бесплатной помощи при дорожных происшествиях, которая оказывает дистанционную помощь: консультацию по телефону в круглосуточном режиме, и очную помощь — оформление дорожных аварий без пострадавших в специальных 16 центрах помощи при ДТП, работающих ежедневно с 8 до 20:00 — ближайший к вам центр подскажут операторы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.

«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор.