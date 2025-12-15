Служба помощи при ДТП в Подмосковье за неделю помогла участникам более 3 тыс ДТП

На минувшей неделе Служба помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области помогла 5 960 водителям. Квалифицированную помощь оказали участникам 2 980 ДТП без пострадавших — на 123 ДТП больше по сравнению с данными прошлой недели, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Участники 1 195 ДТП получили помощь в оформлении аварии в центрах помощи при ДТП, а участники 409 ДТП оформили «Европротоколы» с помощью консультации работников «горячей линии».

В ведомстве призвали водителей быть предельно аккуратными на дорогах, придерживаться зимнего стиля вождения. Если в дороге вы обнаружили поломку автомобиля или попали в ДТП без пострадавших не оставайтесь в машине: покиньте автомобиль и уйдите за пределы проезжей части в безопасное место, после этого обратитесь по номеру 112 — операторы подскажут порядок действий и окажут помощь в оформлении ДТП.

Служба помощи при ДТП в Подмосковье — единое пространства бесплатной помощи при дорожных происшествиях, которая оказывает дистанционную помощь: консультацию по телефону в круглосуточном режиме, и очную помощь — оформление дорожных аварий без пострадавших в специальных 16 центрах помощи при ДТП, работающих ежедневно с 8:00 до 20:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.

«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор.