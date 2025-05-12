Служба помощи при ДТП в Подмосковье помогла участникам 2,5 тыс аварий за неделю

За неделю на «горячую линию» службы помощи при ДТП центра безопасности дорожного движения Московской области обратились участники 2 530 ДТП без пострадавших — на 168 ДТП больше по сравнению с данными прошлой недели. Квалифицированную помощь оказали 5 060 водителям, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Участники 993 ДТП получили помощь в оформлении аварии в Центрах помощи при ДТП, а участники 424 ДТП оформили «Европротоколы» с помощью консультации работников «горячей линии».

Минтранс Подмосковья рекомендует водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, обратиться по номеру 112 и действовать согласно инструкциям оператора «горячей линии» Службы помощи при ДТП.

Служба помощи при ДТП оказывает дистанционную помощь водителям — консультирует по телефону в круглосуточном режиме, и помогает очно оформить ДТП без пострадавших в специальных центрах помощи, работающих ежедневно с 8:00 до 20:00. Ближайший к вам стационарный центр подскажут по телефону 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.