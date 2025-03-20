Шоумен Барецкий объявил о создании Партии любителей отечественных авто

Шоумен Стас Барецкий поделился планами создать и возглавить Партию любителей русских автомобилей. В беседе с корреспондентом РИАМО он отметил, что документы на регистрацию бренда в Первую Патентную компанию он планирует подать со дня на день.

«Призываю всех перейти на наши автомобили. Они лучше, проще в обслуживании, дешевле, что немаловажно в наше время. А еще важно поддерживать нашу экономику», — заметил шоумен.

По его словам, лучшие советские автомобили — конца 80-х — начала 90-х годов. «Жигули» как раз этого периода производства стоят в его гараже в подмосковных Мытищах. Документы на регистрацию новой партии (или общественного движения) уже готовит юрист.

В Первой Патентной компании отметили, что подобная организация соберет настоящих фанатов и ценителей народных машин. Их много, в основном, это люди 40–45 лет и старше.

«В юности получили первую машину — „Жигули“. И полюбили ее. А первая любовь не забывается никогда», — отметил президент Первой Патентной компании Анатолий Аронов.

Впрочем, по словам Барецкого, партия соберет не только любителей советских авто. Неплохие «Приоры» делали в конце нулевых, хорошие «Нивы» — сейчас. А спрос на российский автопром постоянно растет.