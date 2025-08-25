SHOT: в РФ отзовут Lada Vesta, в которой руль блокировался прямо на ходу

Как сказал глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин, компания организует проверку и при необходимости изменит в автомобилях ПО электронного модуля, отвечающего за блокировку рулевой системы.

Ранее Шапарин обратился в Росстандарт. Он попросил проверить новые Vesta, у которых руль блокируется прямо на ходу. В Сети появились видеоролики с несколькими подобными происшествиями. При этом одна из поломок произошла на скорости движения около 70 км/ч.

Проблему водители решали так: они глушили двигатель, затем ждали около 2 минут, после этого можно было продолжать ехать дальше.