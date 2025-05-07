Шесть дорог Победы протяженностью более 12 км отремонтируют в Подмосковье

В рамках ремонтного сезона 2025 года в Московской области отремонтируют 6 дорог, связанных с событиями и именами героев Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Ремонтные работы на региональной сети проведут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Ежегодно, уже по сложившейся традиции, в программу ремонта региональных дорог по нацпроекту входят социально значимые дороги — дороги Победы. В год 80-летия Победы в Подмосковье отремонтируют шесть дорог общей протяженностью более 12 км. Специалисты «Мосавтодора» уже завершили ремонт одной из них — более 4 км покрытия обновили на участке между деревней Чапаевка и поселком Новый городок в Одинцовском округе, рядом расположен памятник летчикам-героям защитникам московского неба в годы Великой Отечественной Войны», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Дорожники заменят более 3 км покрытия на Осташковском шоссе в Мытищах, рядом с участком ремонта находится Федеральный военный мемориал «Пантеон защитников Отечества». В июне 2013 года здесь было проведено первое захоронение останков Неизвестного солдата, погибшего под Смоленском в годы ВОВ.

В округе Шаховская отремонтируют участок дороги «Тверь — Лотошино — Шаховская — Уваровка» длиной 2,75 км, который проходит через улицы Партизанскую и Базаева в поселке городского типа Шаховская. Одна из улиц названа в честь Потапа Михайловича Базаева, который с первых дней организации Шаховского партизанского отряда был избран его комиссаром. Погиб в бою у деревни Варварино 6 ноября 1941 года, посмертно награжден орденом Красного Знамени и медалью «Партизану Отечественной войны» I степени.

Также проведут ремонт ул. Босова в г. Истре — она носит имя Героя Советского Союза Алексея Петровича Босова, а в Центральном сквере города ему установлен памятник. Он был командиром 1-й танковой роты тяжелых танков «КВ» 23 танковой бригады 16 армии Западного фронта, в составе которой прикрывал Волоколамское направление. За беспримерное мужество и героизм, проявленные в боях, Алексей Петрович трижды награждён орденом Ленина, последний раз посмертно в феврале 1942 года.

На ул. Красных Партизан в г. Можайске обновят почти 1 км покрытия — она названа в честь можайских партизан и ведёт к памятнику воину-освободителю, который представляет собой фигуру солдата Советской армии. На его постаменте нанесена памятная надпись: «Вечен ваш подвиг в сердцах поколений, свято чтит его благодарная Можайская земля».

В г. Климовске отремонтируют ул. Рожкова, названную в честь Ивана Георгиевича Рожкова. Он, пройдя службу матросом на Балтийском флоте, с 1929 года служил в различных отделах МВД СССР. В годы войны был активным участником партизанского движения Подмосковья, а в 1960–1975 годы являлся председателем исполкома Климовского горсовета. При его непосредственном участии был разработан первый генеральный план города, проведено благоустройство и начато строительство жилых кварталов — Климовск стал одним из самых зеленых городов Подмосковья. Иван Георгиевич был награжден орденом Ленина, орденом Красного Знамени и орденом Красной Звезды.

В ведомстве отметили, что в 2022-24 гг. обновили около 30 км покрытия на 14 улицах, связанных с именами героев Великой Отечественной войны. Дороги расположены в Волоколамске, Истре, Кашире, Красногорске, Коломне, Наро-Фоминске, Можайске, Раменском, Рузе, Подольске, Серебряных Прудах, Сергиевом Посаде и Солнечногорске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.