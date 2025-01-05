сегодня в 20:28

Сбой в движении электричек произошел на МЦД-3

На участке МЦД-3 Ленинградского направления Октябрьской железной дороги зафиксированы задержки отдельных поездов в сторону Зеленоград-Крюково, сообщает пресс-служба Московско-Тверской ППК.

Кроме того, некоторые поезда следуют с частичной отменой остановок. Некоторые электрички отменены в обе стороны.

Железнодорожники предпринимают все необходимые меры для скорейшего восстановления движения и сокращения времени опоздания поездов.

«Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства. Денежные средства за проезд будут возвращены», — подчеркнули в компании.