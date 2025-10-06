сегодня в 15:09

Самосвал Тонар-7504 из Орехово-Зуева проходит тестовые испытания в реальных условиях

В сентябре 2025 года внедорожный самосвал Тонар-7504, произведенный машиностроительным заводом «ТОНАР» в Орехово-Зуевском городском округе, приступил к тестовым испытаниям в реальных условиях. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Машина используется для транспортировки угля между складом и обогатительной фабрикой, а также непосредственно из забоя.

«Эксплуатация в реальных условиях позволила оценить потенциал Тонар-7504 и выявить необходимость его доработок для повышения эффективности работы», — отметили в пресс-службе машиностроительного завода «ТОНАР».

Внедорожный самосвал Тонар-7504 создан специально для работы в карьерах, угольных разрезах и на строительных проектах. Грузоподъемность машины 55 тонн. Данный класс машин занимает промежуточное положение между обычными дорожными автомобилями и крупногабаритными карьерными самосвалами.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.