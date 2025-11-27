С начала года в «Мострансавто» провели 59 антитеррористических тренировок

С начала этого года в филиалах, на автовокзалах и автостанциях, в автобусах «Мострансавто» было проведено 59 тренировок по вопросам обеспечения транспортной безопасности и антитеррористической защищенности. Учения прошли во всех подразделениях компании. Они были направлены на отработку оперативных действий персонала при возникновении чрезвычайных и аварийных ситуаций, а также проверку знаний работников в части транспортной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Например, на производственной базе «Звенигород» персонал тренировался действовать по инструкции при обнаружении сотрудником охраны постороннего предмета в салоне автобуса. В филиале в Дмитрове отработали порядок действий руководства, работников предприятия и охраны при обнаружении бесхозного предмета в зале ожидания автовокзала, а также этапы взаимодействия с правоохранительными и специальными службами.

Тренировки проводятся при поддержке министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, к участию привлекаются представители территориальных подразделений правоохранительных органов, экстренных служб, администраций. Подобные тренировки позволяют компании поддерживать безопасность пассажиров на высоком уровне, после каждой из них проводятся разборы действий всех участников.

При обнаружении подозрительного предмета на объектах инфраструктуры или в автобусах Мострансавто пассажиру следует, не трогая его, сообщить о находке сотруднику службы безопасности автовокзала или автостанции, либо водителю транспортного средства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.