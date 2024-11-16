сегодня в 16:25

С 23 ноября в «Сколково» будет новая маршрутная сеть наземного транспорта

С 23 ноября в «Сколково» начнет работать обновленная маршрутная сеть наземного транспорта. Рейса №1147 больше не будет, вместо него появятся три новых, сообщает в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Sk2 будет ходить до «Сколково» от станций метро «Филевский парк» и «Славянский бульвар». Sk3 — от МЦД Солнечная и Мещерская, а также станции метро «Говорово». Sk4 начнет ходить от метро «Тропарево».

Три новых маршрута будут возить людей по территории, принадлежащей «Сколково». Параллельно продолжит ходить Sk1. Помимо этого, наземный транспорт начнет подвозить людей к кластеру «Ренова».

Благодаря изменениям в работе наземного транспорта, сотрудники предприятий-резидентов «Сколково», смогут быстрее до него добираться. Также им будет проще перемещаться по территории объекта.

Сотрудники смогут распознать номер маршрута по салатовому цвету и полосе. С помощью этих атрибутов получится быстрее соориентироваться, до какой линии МЦД или метро идет общественный транспорт.

В будущем по всем маршрутам будут ходить российские электробусы.