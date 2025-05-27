С 1 июня в Подмосковье изменится стоимость проезда в общественном транспорте

С 1 июня в автомобильном, городском наземном электрическом и пригородном железнодорожном транспорте изменится стоимость проезда. Изменение тарифов обусловлено необходимостью обеспечения содержания, ремонта и технического обслуживания парка подвижного состава (автобусов и поездов) в условиях растущих расходов перевозчиков на топливо, электроэнергию, запасные части и другие необходимые материалы. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по ценам и тарифам Московской области.

Также новые тарифы позволят сохранить объемы транспортной работы, в том числе по диаметральным маршрутам, и самое важное — продолжить процесс развития инфраструктуры и обновления подвижного состава для повышения качества перевозок в Московской области.

Новые тарифы в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте:

63 рубля при оплате картами «Стрелка», «Тройка» (с 1 по 10 поездку) в городском и пригородном сообщении до 5 км. В пригородном сообщении свыше 5 км — 63 рубля плюс 7–9 рублей за каждые следующие 2,5 км.

64 рубля при оплате банковской картой в городском и пригородном сообщении до 5 км. В пригородном сообщении свыше 5 км — 64 рубля плюс 7–9 рублей за каждые следующие 2,5 км.

Плата за поездку по картам «учащегося» и «льготной»:

31,50 рубля в городском сообщении и пригородном сообщении до 5 км;

увеличение на 3,50–4,50 рубля за каждые 2,5 км в пригородном сообщении (свыше 5 км).

Скидки по транспортным картам «Стрелка» и «Тройка» не изменятся и составят 7–14–21–28–35% от начального тарифа за каждые 10 поездок. Для держателей карты «учащегося» начиная с 36-й поездки скидка составит 99%.

Новые тарифы в пригородном железнодорожном сообщении:

52 рубля за проезд в пределах одной пригородной зоны или одно пересечение тарифных зон;

36 рублей за каждое дополнительное пересечение тарифных зон.

тариф в пределах зоны МЦД «Пригород» при оплате транспортной картой «Тройка» составит 90 рублей (с учётом бесплатной пересадки на метро), банковской картой — 97 рублей.

Для пользователей проездными билетами без лимита поездок в зоне «Пригород» стоимость билета на 30 дней составит 3 940 рублей, на 90 дней — 10 080 рублей, а безлимитного проездного на 1 год — 29 400 рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот „перехват“ обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.