РЖД пояснили в какие поезда не пускают провожающих

Сотрудники РЖД не разрешают, чтобы провожающие заходили в «Сапсаны» и некоторые скоростные составы, курсирующие между столицей и Санкт-Петербургом, сообщает РИА Новости.

До этого в Telegram-каналах появились сообщения с жалобами пассажиров на то, что провожающих не пускают в поезда дальнего следования. По приказу министерства транспорта, провожающих не допускают в вагоны высокоскоростного поезда «Сапсан» на начальных и промежуточных станциях.

Также сопровождающие не могут зайти в скоростные поезда № 728/727, № 747/748 Москва — Санкт-Петербург — Москва, курсирующие на участках Октябрьской железной дороги.

При этом если время стоянки поезда на станции составляет менее пяти минут, то проводники рекомендуют провожающим не заходить в вагон. Пассажирам также помогают с багажом.