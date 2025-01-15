Российский авторынок не останется без китайских брендов

Тренд на экологию, шеринг, сложности с получением автокредита, высокий утильсбор и кредитные ставки — это реалии, в которых приходится жить любому бренду машин, в том числе и китайскому. Однако российский рынок остается для китайских автопроизводителей слишком привлекательным, чтобы покидать его, сообщил РИАМО гендиректор Ivitech Артем Москалев.

«Уйти с российского рынка прямо сейчас для Китая — значит потерять большой, комфортный рынок сбыта с невысокой конкуренцией со стороны западных брендов в сравнении с любой другой страной, не обложенной санкциями. Конкурируют китайские бренды в основном друг с другом (те, кто ввозит машины, и те, кто локализовал производство в РФ) и с российскими отечественными брендами. Регионы активно ведут переговоры о том, чтобы на базе европейских заводов запустить китайские производства», — комментирует ситуацию эксперт.

Не секрет, что базой для авто российских марок стали именно китайские детали и комплектующие, добавляет он.

Кроме того, иссякает запас прочности автомобилей западных марок, которые реализуются в РФ на вторичном рынке. Почва более чем благодатная для развития, так как в связи с высокой ключевой ставкой накапливается спрос, считает Москалев.

«Очевидно, что, когда снизится ставка, на рынке наступит оживление, которое бизнес не может позволить себе пропустить. А пока остается уповать на маркетинг: автомобили покупать не перестали. Так, по данным Автостата, по итогам 2024 года в РФ продано 1,57 млн новых автомашин (+48,4% г/г)», — рассказал эксперт.

Ранее ассоциация европейского бизнеса спрогнозировала уход китайских брендов авто из России в 2025 году в связи с удорожанием заемных средств и растущим утилизационным сбором, что делает бизнес китайских автобрендов неприбыльным в РФ.