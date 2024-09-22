Россияне застряли в аэропорту Абу-Даби на 12 часов из-за проблем с самолетом

Пассажиры авиакомпании «Победа» не могут вылететь в Москву из Абу-Даби — они застряли в аэропорту на 12 часов из-за проблем с самолетом, сообщает Mash .

Туристы рассказали, что должны были вылететь в Москву еще в 8:30 рейсом DP 754. Однако домой они так и не отправились. Сотрудники авиакомпании сообщили о проблемах с бортом, который должен был выполнять рейс. Туристам пришлось остаться в аэропорту.

По предварительным данным, рейс во Внуково задержали из-за неисправности двигателя, который мог перегреться. Сотрудники авиакомпании пообещали путешественникам, что борт либо починят в ближайшее время, либо вызовут другой из Москвы.

После долгих часов ожидания россиян начали заселять в отель. Их вызывают по очереди.

При этом отмечается, что в 20:00 будет выселение из гостиницы. Если самолет вновь не полетит, то россиянам придется ночевать прямо в аэропорту.