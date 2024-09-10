Россиян предупредили о рисках отказа сдать водительские права после лишения

Юрист Мария Спиридонова рассказала о рисках, которые грозят водителям, уклоняющимся от сдачи прав в ГАИ после лишения, пишет «Секрет фирмы» .

Согласно КоАП РФ, граждане, лишенные водительских прав, обязаны вернуть удостоверение в течение 3 рабочих дней с момента вступления в силу соответствующего постановления.

«В случае если гражданин, лишенный водительских прав, уклоняется от сдачи водительского удостоверения, то срок лишения специального права прерывается до дня сдачи водителем данного удостоверения (либо его изъятия)», — пояснила эксперт.

То есть несвоевременная сдача удостоверения не сократит наказание, а лишь продлит его. При этом, если водитель продолжит управлять автомобилем без прав, ему грозит штраф 30 тыс. рублей, обязательные работы до 200 часов или административный арест до 15 суток.

Спиридонова подчеркнула, что наиболее надежный вариант — сдать права в установленный срок и не усугублять последствия лишения. По ее словам, многие водители пытаются избежать этой процедуры, но в итоге только усложняют себе жизнь.