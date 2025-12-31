Россиян предупредили о лишении прав за новогодний декор машины

Юрист Елена Рудакова рассказала, что установка на машину гирлянд или других светодиодных украшений может стать причиной серьезных административных наказаний, сообщает ТАСС .

«Если водитель установит фонарики красного цвета на передней части автомобиля или белого цвета — на задней, это может вводить в заблуждение относительно направления движения транспортного средства в темноте», — пояснила юрист.

По ее словам, за это владельцу авто может последовать наказание: лишение прав на срок от шести месяцев до одного года.

Она предупредила, что более суровое наказание будет, если украшения на машине имитируют спецсигналы оперативных служб. За это водителя могут лишить прав на срок от года до двух лет.

Еще установка на авто украшений, которые затрудняют чтение регистрационного знака, также считается нарушением. За него водителю грозит штраф 5 тыс. рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.