Россия и Вьетнам обсуждают запуск железнодорожного маршрута через Монголию и КНР

Оверчук заявил о планах по развитию транспортного сообщения между РФ и Вьетнамом

Россия и Вьетнам рассматривают возможность создания железнодорожного маршрута через территории Монголии и Китая, сообщает MIR24.TV .

«Реализуется идея установления железнодорожного сообщения с Вьетнамом через Китай и Монголию, все это работает на то, чтобы улучшить связанность наших стран», — подчеркнул вице-премьер России Алексей Оверчук.

Он добавил, что сотрудничество России и Вьетнама в энергетической сфере остается стабильным и включает как ископаемое топливо, так и ядерную энергетику. Кроме того, ведется работа по развитию связей между портами российского Дальнего Востока и Вьетнама.

«Взаимодействие с Вьетнамом, который является давним другом и надежным партнером, остается для России приоритетным», — резюмировал Оверчук.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отметил, что в 2024 году наблюдается рост выездного туризма из страны, в том числе во Вьетнам. По его словам, увеличение числа авиарейсов и укрепление рубля способствовали популярности направления. Горин подчеркнул, что отмена виз в Китай открыла дополнительные возможности для транзитных поездок.

В марте власти Вьетнама продлили безвизовый режим для граждан России до 15 марта 2028 года. Туристы могут оформить электронную визу и находиться в стране до 90 дней.

