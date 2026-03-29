сегодня в 03:22

Росавиация: Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию

В районе столичных аэропортов «Внуково» и «Домодедово» введены временные ограничения. Воздушные гавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Отмечается, что такие меры введены в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней.

Отмечается, что возможны корректировки в расписании рейсов.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области введен план «Ковер», действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.