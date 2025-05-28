Росавиация: 114 рейсов отменили и задержали в аэропортах Московского региона

На 10:00 по московскому времени в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский отменили 62 рейса. На срок более двух часов задержали 52 рейса, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

На запасные аэродромы из-за ограничения воздушного пространства «ушли» 55 самолетов. Сотрудники авиакомпаний и аэропортов работают с пассажирами задержанных и отмененных рейсов.

Работу гражданской авиации контролируют Минтранс России и Росавиация. Ограничения полетов ввели для обеспечения безопасности, что является приоритетом в работе. Перевозчики должны соблюдать федеральные авиационные правила, в том числе предоставлять пассажирам еду, напитки, организовать размещение в гостинице.

При задержке рейса авиакомпания должна предоставить доступ в комнату матери и ребенка с детьми до семи лет, два звонка и два сообщения по электронной почте, трансфер до гостиницы и обратно и хранение багажа.

В Шереметьеве ограничения ввели около 03:30 среды. Сотни пассажиров аэропорта встали в огромные очереди, чтобы поменять билеты на отмененные рейсы.

Аналогичный запрет действовал для воздушных гаваней Внуково, Жуковский и Домодедово. В 07:15 ограничения сняли для всех аэропортов Московского региона.

В Минобороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили и перехватили 296 беспилотников ВСУ над территориями 13 российских регионов. БПЛА противника сбивали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Ивановской, Орловской, Курской, Смоленской, Рязанской, Тульской и Тверской областями, а также Московским регионом.