сегодня в 07:50

Аэропорты Московского региона принимают и отправляют самолеты после ограничений

Временные ограничения на прием и отправку самолетов в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковского и Шереметьево полностью сняты. Об этом сообщает в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения перестали действовать с 07:15. Их вводили, чтобы обеспечить безопасность пассажиров.

Ограничения на прием и отправку рейсов в аэропортах Домодедово, Жуковский, Внуково ввели вечером 25 мая. Самолеты, летевшие в них, начали перенаправлять в другие воздушные гавани.

Затем перестал принимать и отправлять рейсы аэропорт Шереметьево. Параллельно с этим средства ПВО ВС РФ отражали попытку атаки беспилотников ВСУ на Москву.