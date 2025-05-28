сегодня в 10:06

Сотни людей выстроились в очереди в Шереметьеве, чтобы поменять билеты на рейсы

Сотни пассажиров аэропорта Московского региона Шереметьево встали в огромные очереди, чтобы поменять билеты на отмененные рейсы. В воздушной гавани вводились ограничения на прилет и отправку самолетов, сообщает SHOT .

В «чистой» зоне аэропорта людям предоставляют еду и воду. Несколько десятков рейсов на прилет и отправку задерживаются. Некоторые самолеты отменили.

В Шереметьеве ограничения ввели около 03:30 среды. Аналогичный запрет действовал для воздушных гаваней Внуково, Жуковский и Домодедово. В 07:15 ограничения сняли для всех аэропортов Московского региона.

Ночью украинские боевики пытались атаковать российскую столицу беспилотниками. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 12 округах региона сбили 42 беспилотника ВСУ. Службы работали оперативно.

«В результате атаки в Чехове повреждены 3 жилых дома в селе Троицкое — по улице Новая и в СНТ „Мичуринец“. Самое главное — никто из жителей не пострадал», — рассказал Воробьев.