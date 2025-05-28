Росавиация: в аэропорту «Шереметьево» ввели временные ограничения

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В аэропорту «Шереметьево» введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Эти меры введены в целях обеспечения безопасности.

Ночью началась массовая атака дронов, летевших на Москву.

Ранее временные ограничения были введены в аэропортах Внуково, Жуковский и Домодедово.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о еще двух сбитых беспилотниках.

Ранее Минобороны сообщало, что российские войска нанесли ответные удары по военным объектам и предприятиям ВПК Украины. Это произошло после того, как Киев атаковал мирных жителей РФ.