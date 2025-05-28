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Минобороны: средства ПВО сбили 296 украинских беспилотников над РФ за ночь

Средства противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили и перехватили 296 беспилотников ВСУ над территориями 13 российских регионов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

С 21 часа 27 мая по 7 часов среды БПЛА самолетного типа были ликвидированы над Московским регионом. Также украинской стороной были предприняты попытки атаковать иные регионы страны.

Беспилотники ВСУ сбивали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Ивановской, Орловской, Курской, Смоленской, Рязанской, Тульской и Тверской областями.

Ранее в Сети появилось видео пролета беспилотника ВСУ над подмосковной Дубной. Затем по нему отработали российские средства ПВО, дрон взорвался.